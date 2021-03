Le ultime da Milanello: Rebic è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione contro la Sampdoria

Buone sensazioni per Ante Rebic, attaccante rossonero che oggi si è allenato con il gruppo e dunque, sarà regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli per la partita contro la Sampdoria di sabato 3 aprile. Il problema all’anca accusato nelle settimane scorsa ora è acqua passata, e dunque potrà essere regolarmente schierato, grazie anche allo sconto (inizialmente di due giornate, poi ridotta a una) sulla squalifica deciso ieri dalla Corte Sportiva d’Appello, Rebic contro la Sampdoria ci sarà.