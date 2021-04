Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale per la seconda volta in due settimane. L’ex presidente del Milan si trova presso l’ospedale San Raffaele di Milano per ulteriori cure.

Federico Cecconi, avvocato di Berlusconi, ha parlato della presenza di alcuni problemi di salute di cui non vuol parlare. Le sue parole:

“Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei, Silvio Berlusconi è stato ospedalizzato da lunedì sera”