Caldara torna al Milan: l’agente conferma

Mattia Caldara tornerà al Milan. Adesso non ci sono più dubbi. A togliere le ultime incognite infatti, ci ha pensato direttamente Giuseppe Riso tramite le pagine di ‘Tuttosport’. Il difensore, tornato all’Atalanta nel gennaio 2020, non è riuscito a ritornare sui suoi standard di un tempo.

Ora farà ritorno in rossonero, dove è cominciato il suo calvario, dopodiché verranno fatte delle valutazioni definitive sul proprio futuro. L’ipotesi più accreditata potrebbe essere la cessione ma non è escluso che Caldara possa provare a giocarsi le proprie carte in rossonero.