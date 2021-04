GdS – A 90 giorni dallo svincolo, la questione Donnarumma non si schioda: questi i motivi per cui Gigio non ha (ancora) rinnovato

Tra novanta giorni, il contratto di Gianluigi Donnarumma si esaurirà, dunque, sarà a tutti gli effetti svincolato. Questo, ovviamente, a meno che non accetti l’offerta del Milan: 8 milioni di euro a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Sono settimane che Donnarumma e Raiola hanno recapitato la proposta ma ancora non fanno sapere la loro. Il motivo? Probabilmente per due motivi: a Gigio piacerebbe sicuramente partecipare alla prossima edizione della Champions League, poi c’è anche la questione economica (perché Raiola chiede 10 milioni per il suo assistito e una clausola rescissoria relativamente bassa).

Tutto sommato, sta di fatto che Donnarumma non vorrebbe lasciare Milano e il suo Milan, farà di tutto purché i rossoneri riescano a terminare il campionato in zona di qualificazione alla Champions per facilitare ogni tipo di discorso sul rinnovo. Intanto, le big europee non hanno bisogno di un portiere, almeno al momento non sembra. Come continua a scrivere la Rosea, in casa Milan prevale ancora l’ottimismo, ma ci si aspetta al più presto una risposta da Gigio.