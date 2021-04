Maignan è il prescelto per sostituire Donnarumma tra i pali. Le cifre dell’operazione

Nessun passo avanti in ottica rinnovo per Gianluigi Donnarumma. Il Milan attende una risposta dal portiere, ma è ancora tutto fermo.

Se non dovessero arrivare risposte positive, Donnarumma lascerà il suo club a parametro zero. Il Milan infatti non andrà oltre l’ultima offerta da otto milioni a stagione, bonus compresi.

Secondo quanto riferito da TuttoSport il Milan avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Maignan, portiere classe ’95 del Lille, a cui i rossoneri sarebbero intenzionati ad offrire un quinquennale, fino al giugno 2026, da 3 milioni netti a stagione.

Manca comunque l’accordo con il Lille per il cartellino. Molto probabilmente servirà una cifra tra i 15 ed i 18 milioni di euro per accaparrarsi il portiere francese.