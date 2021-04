Con Zlatan Ibrahimovic assente a causa di problemi muscolari, il tecnico rossonero Stefano Pioli schiererà Rafael Leao nel ruolo di centravanti per il match contro il Sassuolo in programma questa sera a San Siro.

Mario Mandzukic partirà ancora dalla panchina ma potrebbe entrare a gara in corso per sostituire il portoghese. Il croato, infatti, non ha ancora i 90′ nelle gambe ma la sua condizione fisica sta decisamente migliorando.