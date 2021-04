Pioli in conferenza: “La Lazio è stata più brava negli episodi. Serve una reazione”

Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della gara persa dal Milan per 3 a 0 a Roma contro la Lazio.

Sulla partita: “Negli episodi la Lazio è stata più brava di noi, mettendoci più qualità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e avremmo meritato di pareggiare; il secondo gol, irregolare, ha compromesso la gara“.

Sull’episodio di Lucas Leiva: “E’ stato l’episodio, perché ha messo la Lazio nelle condizioni di sfruttare le proprie caratteristiche. Non ha chiuso la gara, ma l’ha indirizzata senza dubbio“.

Sulla superiorità della Lazio: “Ci hanno aspettati bassi e sono stati bravi a ripartire. Sono stati più bravi di noi nel trovare il gol, perché in partite così chi segna per primo indirizza la gara a suo favore”.

Sulla corsa Champions: “Le due sconfitte hanno peggiorato la nostra classifica, le altre viaggiano forte e la situazione si fa complicata. Dobbiamo tornare a vincere e a conquistare tre punti. Sarà durissima“.

Su Mandzukic: “Ha fatto una buona gara, ha portato presenza in area e si è reso pericoloso in diverse occasioni. Avremmo dovuto riempire però l’area in maniera migliore, serve più concretezza in certe situazioni“.

Su Ibrahimovic e la richiesta di squalifica: “Non ne so nulla, penso al campo e penso a vincere la prossima partita. Le cose che non so non posso commentarle“.

Sulla reazione contro il Benevento: “Ci dovrà essere assolutamente“.