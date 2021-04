Mancano ormai meno di due giorni a Milan-Benevento, una partita cruciale per il Milan in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Dovranno prestare molta attenzione i giocatori di Pioli anche in vista del successivo turno di campionato contro la Juventus.

Sono ben sei, infatti, i giocatori rossoneri diffidati che in caso di una nuova ammonizione salterebbero il big match dell’Allianz Stadium:

– Theo Hernandez

– Calhanoglu

– Rebic

– Saelemaekers

– Castillejo

– Dalot