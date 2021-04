Vlahovic non rinnova, ma la richiesta della Fiorentina è alta

Che Dusan Vlahovic sia un reale obiettivo di mercato del Milan non è certamente una novità. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’affare si prospetta più intricato del previsto.

Il trasferimento in rossonero dell’attaccante potrebbe essere favorito dallo stesso giocatore, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Di contro, però, non possono essere ignorate le richieste del club viola, che per il giocatore sembra non essere intenzionato a scendere al di sotto dei 40 milioni.