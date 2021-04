Zapata: “Diverbio con Ibra? Cose di campo. Io non ho mai detto la frase sui rigori al Milan. Vincevo 3-0, perché litigare?”

In un’intervista rilasciata stamane dalla Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata – attaccante dell’Atalanta – ha risposto alle domande dei colleghi e ha parlato di vari argomenti, varie squadre, tra queste anche il Milan. Nella fattispecie, il colombiano ha rivelato la sua sul diverbio avuto in campo con Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo match giocato a San Siro tra milanisti e bergamaschi.

Zlatan disse che aveva più gol lui che presenze il colombiano: “Cose di campo. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?”.