Rinvio Bologna-Milan, il club fa ricorso: spunta il provvedimento

Torna caldo il tema sul rinvio di Bologna-Milan, perché il club farà ricorso quest’oggi al Tar dell’Emilia.

A far luce sulla vicenda è La Gazzetta dello Sport che ha spiegato e svelato cosa succederà quest’oggi, in merito al provvedimento sull’illegittimità del rinvio di Bologna-Milan, sul quale i rossoneri hanno deciso di aprire battaglia.

Un precedente grave, che rischia di avere delle ripercussioni per tutto l’andamento del campionato attuale e che già, secondo il club milanista, avrebbe avuto. La notizia snocciolata dalla rosea, rende chiara la vicenda su quello che sarà il ricorso al Tar dell’Emilia da parte di Scaroni e i legali rossoneri.

Bologna-Milan, ricorso al Tar: la decisione dei rossoneri

Al Tar dell’Emilia Romagna sarà presentato oggi il ricorso da parte del Milan in merito a quanto accaduto lo scorso 24 ottobre quando fu predisposta, a causa di quanto deciso anzitempo, la posticipazione del match in programma il 26 ottobre.

Il Milan non ci sta e definisce la decisione “iniqua e innocente”, all’interno del ricorso che presenterà al Tar dell’Emilia Romagna. In quei giorni del tanto discusso rinvio, infatti, sarebbero state organizzate altre manifestazioni sportive, anche a porte chiuse. E allora perché Bologna-Milan, no? Il provvedimento sul posticipo della gara escludeva, oltretutto, sia lo svolgimento dell’evento a porte chiuse che in un altro stadio, ma senza dare spiegazioni del perché la cancellazione dell’evento fosse unica soluzione da poter mettere in atto.

E allora il Milan, convinto dei propri mezzi, attraverso le proprie ragioni, farà ricorso al Tar in merito alla vicenda sul rinvio di Bologna-Milan. Gara sulla quale c’è ancora da scegliere una data per il recupero.

Oggi il ricorso sul rinvio di Bologna-Milan: cosa filtra

Da Casa Milan filtra ottimismo, come svelano dalla rosea, in merito a quello che sarà il risarcimento che dovrà avere il Milan, per i danni causati dal rinvio dell’evento, definito illegittimo nel ricorso che presenterà il club rossonero, in riferimento a Bologna-Milan. Il ricorso stesso, come atto dovuto, a causa delle ripercussioni che ci sono già state sull’andamento della stessa stagione dei rossoneri e che vede danni alla stessa società rossonera. Anche il Consiglio di Lega, sempre come spiegato dalla stessa fonte, avrebbe deliberato di fare il ricorso, con la Serie A in procinto di procedere.

Risarcimenti al Milan e non solo: quando si recupera Bologna-Milan?

Il Milan vuole essere risarcito, confermando fortemente che poi, il tutto, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Milan. Ma intanto, quand’è che si gioca Bologna-Milan? In Lega Calcio sono caldi i temi che riguardano il rinvio e lo stesso slot, potrebbe essere utilizzato sia per la ripresa di Fiorentina-Inter, gara che fu interrotta per il malore a Bove, sia Bologna-Milan. Nella stessa giornata o in due giornate diverse, ma ravvicinate, nella stessa settimana. L’ipotesi più accreditata è quella del recupero per Bologna-Milan, nel mese di febbraio.