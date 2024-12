Milan: occasione dal Napoli, si può chiudere con lo scambio

Il Milan non starà a guardare le altre fare calciomercato, con gennaio che è fonte di “occasioni” e le stesse, potrebbe coglierle il club rossonero.

Da uno dei principali quotidiani italiani svelano quella che, dal Napoli, è un’occasione di calciomercato vera e propria.

Con la sua valutazione di mercato che si è abbassata, visto lo scarso impiego che non permette al giocatore di trovare continuità e rendimento adeguato, è attraverso lo scambio che si può chiudere l’affare col Napoli, a gennaio, che permetterebbe a chi lo prenderà, di piazzare un colpo importante. E se fosse proprio il Milan ad aggiudicarselo? Emergono fuori diverse opzioni e tra queste, sicuramente, può rientrare anche il club rossonero.

Calciomercato Milan: occasione dal Napoli a gennaio

C’è un calciatore, tra i diversi che non giocano, che potrebbe essere ceduto a gennaio.

Non mancano le voci di calciomercato con il Milan che potrebbe rientrare, a sorpresa, tra le idee per il calciatore, pronto a rilanciarsi altrove, visto che al Napoli è troppo chiuso da Lukaku e tutta quella che è la batteria di calciatori offensivi, tra i fedelissimi di Antonio Conte. Senza rotazioni, perché il Napoli non fa coppe.

Le stesse, le coppe, che il Milan gioca. Tra la Supercoppa che arriva in Arabia Saudita, la Coppa Italia, la Champions League sulla quale il Milan a partire da stasera vorrà giocare ancora da febbraio in poi, c’è bisogno eccome di altri calciatori. E uno tra questi, potrebbe arrivare dal Napoli.

Chi arriva dal Napoli? L’ipotesi riguarda anche il Milan

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Jack Raspadori è in uscita dal Napoli. E viene considerato, spiega la fonte, una pedina di scambio di un certo spessore. 25-30 milioni di euro il valore di mercato, col Napoli che coglierà ogni occasione che arriva, attraverso il valore economico del talento italiano, che deve ritrovarsi. Piace alla Roma e all’OM, con entrambi i club che potrebbero prenderlo con la trattativa cash, da 20-25 milioni. Il Napoli ne chiede 30, o chiede qualcosa in cambio, con lo scambio appunto. Con Abraham che convince parzialmente Fonseca e come variante tattica in avanti, occhio alla soluzione Raspadori al Milan. Stesso club rossonero che ha un calciatore, della propria rosa, in uscita. E potrebbe fare al caso del Napoli.

Terzino cercasi al Napoli: scambio con Raspadori?

Il Napoli cerca un terzino e se Raspadori è una pedina di scambio, per arrivare al terzino, occhio al Milan. Perché Calabria non rinnoverà con i rossoneri e, per ammorbidire le richieste economiche su Raspadori potrebbe lasciar andare lo stesso Calabria al Napoli con 10-15 milioni di euro vicino, per il cartellino dell’attaccante del Napoli. È un’ipotesi al momento, solo un’idea. Ma non da sottovalutare.