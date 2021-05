Castillejo: “Abbiamo fatto un grande percorso, domenica speriamo di raggiungere l’obiettivo”

L’esterno rossonero, Samu Castillejo, ha parlato ai microfoni di Milan Tv riguardo l’annata del Milan e la corsa alla Champions League. Le sue parole:

Sulla squadra: “Mettere il gruppo davanti ai singoli è una delle cose che mi piace. Se non siamo compatti, o una famiglia, è impossibile raggiungere gli obiettivi importanti. Quest’anno siamo un vero gruppo. Tutti i giocatori passano dei momenti alti e bassi durante la stagione. È impossibile fare bene per 11 mesi. Quest’anno chi è subentrato ha portato qualcosa alla squadra. Ed è per questo che siamo vicini all’obiettivo“.

Sulla Champions: “Abbiamo fatto un grande percorso. Domenica speriamo di raggiungere quest’obiettivo con una vittoria, meglio con un gol” .

Su Diaz: “Brahim è un ragazzino, ha 21 anni. È un ragazzo di famiglia: è bravo e come giocatore è molto forte. Sono contento per lui. So che tiene molto al Milan. Lo abbiamo accolto tutti nel gruppo. Speriamo che rimanga con noi“.

Su match di ieri sera: “Era una delle partite più importanti dell’anno. Giocare contro una squadra che si gioca la salvezza non è mai facile. Ieri abbiamo fatto una grande prestazione. Quando siamo concentrati e siamo sul pezzo, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Vogliamo raggiungere l’obiettivo Champions“.