Ufficializzate le date del calciomercato: ecco quando si parte

Date calciomercato, adesso sono ufficiali. Ecco quanto è stato stabilito durante il Consiglio Federale della FIGC per la stagione 2021/2022.

ECCO LE DATE CALCIOMERCATO

Sono state rese note le date per la prossima edizione del calciomercato, relative alla stagione 2021-2022.

La sessione estiva avrà inizio il 1° luglio, anche se dal 24 maggio sarà già possibile depositare accordi stabiliti in precedenza; il termine, invece, è previsto per martedì 31 agosto.

Per quanto riguarda invece la sessione invernale, inizierà il 3 gennaio 2022 e terminerà il 31 gennaio.