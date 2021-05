Donnarumma via? Maignan ha già detto sì al Milan

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ricorda che nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse, il Milan acquisterebbe Mike Maignan, classe 1995, portiere francese cresciuto nelle giovanili del PSG.

Maignan, assistito da Bruno Satin, avrebbe già detto sì al Milan. C’è già un accordo per un contratto di cinque anni, fino al prossimo 30 giugno 2026, a 3 milioni di euro netti a stagione. Al Lille, società con cui il Diavolo vanta ottimi rapporti, andrebbero 12 milioni di euro più bonus per un giocatore con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.