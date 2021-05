È arrivato il terzo Tapiro d’Oro stagionale per Zlatan Ibrahimovic, il settimo in assoluto, come riporta Sportmediaset.

Addio Europei

L’attaccante svedese è stato raggiunto dai microfoni di Striscia la Notizia in seguito all’infortunio che gli impedirà di prendere parte agli Europei di quest’estate: “Mi dispiace di non poterci essere, ma non bisogna mollare”.

Milan su Icardi

In casa Milan si parla di un possibile interesse per Icardi, in seguito ai molteplici infortuni di cui Ibra è stato vittima durante la stagione. Zlatan risponde così: “Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”.

Ritorno a Sanremo

Infine, una battuta su un possibile ritorno Sanremo: “Non si sa mai. Sono molto ricercato…”.