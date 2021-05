Pistocchi: “Sarri potrebbe andare al Milan, sarebbe perfetto”

Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro dell’ex tecnico di Napoli e Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha diverse alternative. Io dico che un presidente deve sempre ragionare in base alle disponibilità di spesa ma pure rispetto ad un progetto tecnico. Anche quando dicevano che Sarri era della Roma ho sempre detto che non c’erano contatti seri. Sarri potrebbe andare al Tottenham ma anche al Milan, che non è sicuro che confermi Pioli, aspetteranno di vedere come andrà la stagione. Sarri per il Milan sarebbe perfetto”