Thiago Silva cuore d’oro: “Milan in Champions? Ci spero da quando me ne sono andato”

Thiago Silva: un nome, una garanzia.

3 stagioni, 119 partite, 6 gol e tantissime prestazioni da incorniciare con la maglia del Milan.

Arrivato dal Fluminense nel 2008, in breve tempo è diventato uno dei difensori centrali più forti e completi di sempre, rimanendo indissolubilmente legato ai colori rossoneri.

Thiago, alla seconda finale di Champions League consecutiva con due squadre diverse, ha parlato ai mircofoni di Sky Sport del Milan e della possibilità dei rossoneri di tornare nella massima competizione europea.

Ecco le sue parole:

“Penso a questo momento dal momento che sono andato via dal Milan. Ogni anno pensavo che il Milan potesse qualificarsi per la Champions, ma quest’anno siamo vicini. Juventus-Milan? Ho visto la partita, Il Milan ha giocato benissimo e ha meritato questo risultato. Secondo me merita di andare in Champions League perché ha fatto un grande campionato. Sono un tifoso milanista: spero di vedere ancora una volta il Milan e di tornare a San Siro che è uno stadio particolare per me”.