Vlahovic è il primo nome sulla lista, Scamacca l’alternativa

Dopo il rinnovo di Ibrahimovic il Milan è alla ricerca di un calciatore giovane che possa crescere insieme allo svedese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero in cima ai propri desideri l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il classe 2000, autore di ben 21 gol in campionato, è infatti il calciatore preferito da Maldini e Massara. L’alternativa invece è Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa. Tuttavia, non sono esclusi nomi a sorpresa per il nuovo possibile 9 rossonero.