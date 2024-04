Dalla Juve al Milan: il colpo spiazza tutti

Il giocatore del top club del campionato italiano può raggiungere i rossoneri a fine stagione, l’asse di mercato scalda i tifosi.

Giorni di preparazione per il Milan che ha il mirino puntato alla 35esima gara del proprio campionato, di scena domenica a San Siro. I rossoneri affronteranno il Genoa alle ore 18, avversario ostico che vive un buon periodo di forma e viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il raggiungimento della salvezza. Gli uomini di Stefano Pioli sono reduci dal pareggio in casa della Juventus, l’obiettivo sarà ritornare alla vittoria che manca dal 6 aprile, contro il Lecce. L’ambiente milanista non è estremamente soddisfatto dell’andamento delle ultime gare disputate dal Diavolo, c’è tanta voglia di allontanare l’incubo derby e conseguente Scudetto nerazzurro.

I tifosi sono proiettati alla prossima stagione e si affidano alla dirigenza milanista, la quale pare sia già attiva nel lavoro di programmazione. Il primo nodo da sciogliere a fine stagione sarà quello dell’allenatore che siederà sulla panchina meneghina, l’addio di Pioli sembra essere sempre più quotato. Solo dopo aver scelto la guida tecnica sulla quale virare, sarà il momento di fiondarsi sul calciomercato. Attenzione, però, perché nonostante la mancata chiarezza sul futuro allenatore del Milan è stato già individuato un profilo che potrebbe sposare la causa rossonera: il giocatore proviene dalla Juventus, la piazza inizia a riscaldarsi.

Milan, si studia il colpo in difesa: occhi su Rugani

Come già annunciato da Giorgio Furlani, il mercato del Milan non sarà di restaurazione come lo scorso anno. I rossoneri sono chiamati soprattutto a sostituire i giocatori in partenza, uno su tutti il centravanti che raccoglierà l’eredità lasciata da Olivier Giroud. Tuttavia, c’è molta attenzione anche sul reparto arretrato come dimostrano le voci di mercato: come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri starebbero pensando a Daniele Rugani. L’esperto difensore bianconero potrebbe lasciare Torino e il nome è stato prontamente accostato al Diavolo, che potrebbe fare affidamento sulle doti da leader e sulla grande conoscenza del campionato, approfittando dei ridotti costi dell’operazione.

D’altra parte saranno da attendere futuri sviluppi che rivelino aggiornamenti sull’indiscrezione, ma il Milan tiene d’occhio Rugani e la situazione con la Juventus. Il centrale difensivo toscano, infatti, attende di conoscere la volontà della società juventina che, molto probabilmente, si concentrerà nuovamente sul mantenimento dei costi. Il popolo rossonero non disprezzerebbe l’arrivo del classe ’94, Rugani potrebbe essere molto utile anche nel percorso di crescita dei giovani difensori del Diavolo.