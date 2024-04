Milan, nuovo addio a fine stagione: lascerà il club in estate

Calciomercato Milan, non solo Stefano Pioli dirà addio ai colori rossoneri a fine stagione: anche il giocatore lascerà Milano in estate.

Tra quattro giornate questa stagione giungerà al termine e per il Milan inizierà un vero e proprio periodo di ricostruzione sotto diversi punti di vista. Sicuramente il primo da tenere in considerazione sarà la panchina che ad agosto inizierà il campionato con a capo un nuovo allenatore. Con ogni probabilità questo per Stefano Pioli sarà il suo ultimo mese in rossonero poi scriverà la parole fine a quella che è sarà forse, la storia più incredibile della sua carriera. Con il Milan ha vinto il suo primo scudetto ed ha riportato il tricolore a Milano dopo diversi anni, adesso però è arrivato il momento di salutarsi e iniziare da capo.

La dirigenza rossonera però non dovrà occuparsi solo della scelta dell’allenatore, anzi questa sessione estiva sarà sicuramente molto movimentata, ma si sa il Milan ormai è abituato, anche la scorsa estate il mercato milanista è stato bello dinamico. Tra entrate ed uscite sicuramente l’idea principale è quella di rivoluzionare un po’ la rosa per renderla il più competitiva possibile per la prossima stagione. Oltre a Pioli a quanto pare anche alcuni giocatori saluteranno Milan, e tra loro c’è il tanto chiacchierato Mattia Caldara.

Caldara saluterà il Milan a fine stagione

Poco fa su X Nicolò Schira ha condiviso con i suo followers una notizia che riguarda proprio Caldara, a quanto pare l’esperienza del giocatore al Milan è di fatto giunta al capolinea. Il club rossonero, infatti, avrebbe preso una decisione definitiva in merito al futuro del suo centrale, Caldara non rinnoverà il suo contratto in scadenza al termine di questa stagione e lascerà dunque il Diavolo a parametro zero.

In realtà Caldara sarebbe dovuto andare via già la scorsa estate ma è rimasto a Milanello per mancanza di offerte, a contribuire anche il contratto in scadenza a giugno e uno stipendio di 2,2 milioni a stagione.

A fine anno saluterà quindi i rossoneri dopo solo due presenze ufficiali: la prima in Europa League, contro il Dudelange, e la seconda in Coppa Italia, il 24 aprile del 2019, durante la quale si ruppe il crociato. Caldara compirà 30 anni a maggio e non ha mai giocato in Serie A con la maglia del Milan e non veste rossonero da ben cinque anni. In stagione ha giocato solo contro Lazio e Fiorentina in Primavera, insomma il giocatore vorrà sicuramente trovare una squadra che gli dia più spazio visto anche l’età che avanza.