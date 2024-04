Nainggolan fa infuriare i tifosi del Milan: nuova polemica

Radja Nainngolan fa ancora discutere. Una frase in particolare del calciatore belga ha fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri.

Ancora quattro partite e la stagione del Milan volgerà al termine. Grazie al pareggio conquistato contro la Juventus per 0-0 i rossoneri hanno centrato la qualificazione in Champions League, un traguardo che non può essere sufficiente per considerare positiva la stagione.

L’uscita dall’Europa League contro la Roma, l’eliminazione ai gironi di Champions League e il sesto derby consecutivo perso pesano come dei macigni per Pioli. Il tecnico, infatti, a meno di clamorosi colpi di scena saluterà il club a fine stagione. Proprio per quanto riguarda il derby però, Radja Nainggolan ha voluto fare un appunto. L’ex Inter, infatti, è intervenuto al programma che va in onda su Twitch Controcalcio e ha creato tantissime polemiche. Il centrocampista belga ha in qualche modo provocato i rossoneri e ha parlato anche del dualismo tra Theo Hernandez e Federico Dimarco. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nainggolan: “Tra Theo e Dimarco scelgo il nerazzurro”

“Tra Theo Hernandez e Federico Dimarco scelgo sempre il nerazzurro. In una squadra che punta allo scudetto sceglierei sempre lui”.

Il belga ha evidenziato la propensione dell’esterno italiano a fornire più assist, motivo per cui lo preferisce al francese. Poi ha proseguito con una vera e propria provocazione: “C’è qualche giocatore del Milan che sarebbe titolare nell’Inter?”.

Queste dichiarazioni dell’ex Inter, inevitabilmente, non passeranno inosservate. Il Milan ha perso sei derby consecutivi, questo è vero, ma ha pur sempre una rosa di tutto rispetto con grandissime individualità. Sarà per il suo passato nerazzurro o per altri motivi ma Nainggolan ha deciso di punzecchiare nuovamente in Milan.

I rossoneri, comunque, devono continuare a concentrarsi sul campo. L’obiettivo, adesso, sarà quello di consolidare il secondo posto in classifica che garantirebbe l’accesso alla Supercoppa italiana.