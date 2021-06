Andrej Kramarić, il vecchio tormentone del mercato milanista torna in auge

Come una one-hit wonder estiva. Anzi, vale molto di più l’accostamento di mercato di Andrej Kramarić al Milan. Attualmente impegnato a Euro 2020 con la sua Croazia, il centravanti è di proprietà dell’Hoffenheim ormai da 5 anni. Con un sesto in programma, giacché la fine del rapporto contrattuale giungerà al termine della prossima annata.

Secondo quanto raccolto dalla Bild, il 27 biancoazzurro avrebbe chiesto la cessione al proprio club, che non ha chiuso all’idea, ponendo, però, una condizione di base: per sbloccare l’uscita il papabile acquirente dovrà versare una cifra pari a 30 milioni di euro. Cifra un po’ elevata per il Milan e per la concorrenza, che potrebbe attendere altri sei mesi per bloccarlo a parametro zero. Proprio ciò che non vorrebbe l’Hoffenheim, costretto ad abbassare la richiesta.

Il Milan rimane alla finestra; ma, sullo sfondo, occhio anche a Juventus e Inter.