Brahim Diaz sarà ancora rossonero: accordo trovato con il Real Madrid per un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

É ormai cosa fatta per vedere ancora per un altro anno Brahim Diaz con la maglia del Milan.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è stata trovata l’intesa tra il Milan e il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

I Blancos, però, avranno il contro-riscatto a proprio favore, la cosiddetta recompra. Una strategia già utilizzata da Florentino Perez in passato per riportare a Madrid Alvaro Morata che dà più di una garanzia al Real in prospettiva futura.

Si tratta, però, della risoluzione più congeniale al club di via Aldo Rossi, quantomeno per adesso, che permette di garantirsi le prestazioni sportive di un giocatore che, nel finale di stagione, ha dimostrato di avere talento e qualità, risultando determinante per il ritorno del Diavolo in Champions League, anche grazie al gol messo a segno contro la Juventus nel successo di Torino.