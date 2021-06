Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, il futuro di Hakan Calhanoglu sembra essere sempre più lontano dal Milan. L’offerta per il rinnovo contrattuale è la stessa da tempo, e la dirigenza non vuole più spingersi oltre.

Qualora il turco dovesse decidere di non accettare la proposta, potrà presto firmare con un’altra squadra a parametro zero. La Juventus continua ad essere alla finestra, con il Manchester United che osserva la situazione ma non si è ancora fatto avanti.