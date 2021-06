Carlo Pellegatti è categorico: “Il Milan è ad un bivio con Kessiè”

Intervenuto sul proprio canale YouTube in giornata, Carlo Pellegatti si è espresso in maniera categorica riguardo la pericolante e spinosa questione contrattuale di Kessié.

L’ex giornalista di Mediaset ha ricostruito gli ultimi contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore, sottolineando come il club di Via Aldo Rossi non avrà altra strada che accontentare le richieste del centrocampista ivoriano, se vorrà averlo ancora con sé. Di seguito riportiamo le sue parole:

“C’è stato il famoso colloquio tra il Milan e l’agente di Kessié. I rossoneri avrebbe offerto circa 3,5 milioni di euro stagione. L’agente di Kessié è stato molto chiaro con i dirigenti milanisti: non vogliamo perdere troppo tempo, la nostra richiesta la conoscete bene (si parla di 5-6 milioni), quando avrete deciso di venirci incontro chiamateci, altrimenti non chiamateci. Il club rossonero ora è davanti ad un bivio: o ripercorrere la strada tortuosa intrapresa con Donnarumma e Çalhanoğlu, e quindi attendere di chiudere la trattativa, oppure accontentare le richieste di Kessié e del suo entourage. A mio avviso il Milan non mi sembra avere grandi vie d’uscita dopo gli addii di Gigio e Calhanoglu. Perdere Kessié sarebbe un grave danno non solo tecnico, ma anche d’immagine per Elliott. Kessié diventa una nuova cartina tornasole sulle ambizioni del club di via Aldo Rossi”.