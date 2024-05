Calciomercato Milan, nel mirino un super colpo dalla Premier League: le ultimissime

News Milan, prosegue il lavoro in casa Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino un giocatore dal campionato inglese.

In Via Aldo Rossi le attenzioni sono soprattutto sui prossimi risultati della squadra. Il Milan domani sera sarà impegnato alle ore 20:45 in casa, contro il Cagliari, per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pioli avranno il compito di conquistare i 3 punti per consolidare il secondo posto e soprattutto ritrovare la fiducia persa dopo gli ultimi risultati. I rossoneri, con 71 punti in 35 partite hanno 5 lunghezze di vantaggio sulla Juventus terza, che però ha gli scontri diretti a favore.

Al Milan serviranno dunque almeno 5 punti nelle prossime 3 giornate per avere la matematica certezza di chiudere dietro all’Inter. Con l’eliminazione precoce dalle altre competizioni, il Diavolo ha bisogno della seconda piazza, non solo per motivi sportivi ma anche per fattori economici. Nella prossima finestra di mercato infatti, i rossoneri saranno molto attivi, con un attaccante, un centrocampista, un terzino destro e un difensore centrale sui taccuini dei dirigenti milanisti. A proposito di mercato, nelle ultime ore sta prendendo quota nell’ambiente rossonero il nome di un giocatore proveniente dalla Premier League.

Milan, per la fascia destra piace Emerson Royal

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan sembra essersi re-interessato al terzino del Tottenham Emerson Royal. Il 25enne brasiliano ex Barcellona, che era stato già accostato in passato ai rossoneri, è tra i nomi in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda la fascia destra. Il problema principale è però la richiesta economica: da Londra non vogliono privarsi facilmente del giocatore e la società di Daniel Levy farebbe partire il brasiliano per una cifra minima pari a 30 milioni di euro.

Il giocatore originario di San Paulo, già avvicinato dal Milan qualche anno fa, è arrivato in Europa nel 2018, quando il Barcellona lo ha prelevato dall’Atletico Mineiro per circa 12 milioni di euro. Dopo un paio di buone stagioni al Betis, Emerson è passato al Tottenham nel 2021. Con gli Spurs è stato assoluto protagonista nei primi due anni, mentre negli ultimi 12 mesi ha faticato a trovare continuità, giocando 21 partite in Premier League (di cui 11 da titolare) segnando un gol.

Il giocatore ha comunque collezionato 100 presenze con gli inglesi dimostrando di poter giocare ad alti livelli. A testimoniare ciò è la sua presenza nel giro della nazionale brasiliana con la quale ha giocato 10 partite. Stiamo parlando di un giocatore veloce, fisico, abituato al grande calcio e soprattutto adattabile anche alla fascia sinistra.