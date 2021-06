Carnevali: “Milan su Berardi? Non ne abbiamo mai parlato”

Intervenuto in occasione dell’inaugurazione della sessione estiva di calciomercato dal Grand Hotel di Rimini, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato delle voci di mercato che parlavano di un interessamento del Milan per Berardi:

“Noi siamo in una situazione in cui non c’è solo Berardi o Locatelli. Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga. Vogliamo fare pochissime cessioni. Il Milan su Berardi? Non ne abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero“.