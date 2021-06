Il Milan è a caccia di un esterno di destra che possa sostituire Samuel Castillejo. I rossoneri, dopo la stagione non entusiasmante da parte dello spagnolo vorrebbero cederlo e gli estimatori non mancano. Il numero 7, infatti, piace molto al Betis Siviglia e i rossoneri stanno cercando alternative in quella zona del campo.

Ad oggi, come riporta Tuttosport, i nomi più caldi sono quelli di Adam Ounas del Napoli, reduce da sei mesi passati in prestito al Crotone, e Amine Adli del Tolosa.