Sono diverse le situazioni da valutare in casa Milan durante questa sessione di calciomercato. Tra coloro che ancora non hanno le idee chiare su quale sarà il loro futuro in vista della prossima stagione figura anche Jens-Petter Hauge, finito nel mirino del Wolfsburg, secondo la testata tedesca Kicker.

Il talentino norvegese, che ha incantato la dirigenza rossonera nella sfida di Europa League contro il Bodø/Glimt, sua ex squadra, ha alternato luci e ombre nella sua esperienza con la maglia del Milan, mettendo a referto 5 gol in 24 partite.

Una potenziale occasione di plusvalenza per il Diavolo, che pare sia disposto a considerare anche l’opzione della cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Secondo Calciomercato.com, inoltre, anche altre squadre sarebbero interessate all’esterno offensivo del Milan, tra le quali Udinese, Watford e Bayer Leverkusen.