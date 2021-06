De Laurentiis sulla Superlega: “I problemi non si risolvono con un torneo ad inviti”

Dopo mesi di silenzio stampa, oggi è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto affrontare anche il tema della Superlega:

“Non sono favorevole alla Superlega, ma io ne faccio una questione economica. Non è facendo un torneo ad inviti che risolvi i problemi dell’economia del calcio. Li risolvi se prendi coscienza che Champions e Europa League non servono a nessuno. I nostri fatturati non possono più permettersi di andare avanti così, solo per favorire gli istituzionalisti. Florentino Perez sbaglia perché vuole fare un torneo chiuso, invece deve dare la possibilità a tutti di partecipare ad un grande campionato europeo. La cosa più auspicabile è che tutti gli attori del sistema si possano sedere intorno a un tavolo“.