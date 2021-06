Eranio: “Il Milan si è indebolito. Dispiaciuto per Gigio e Calha non è un top player. Giroud e Luis Alberto? Grandi giocatori”

Intervistato in esclusiva da TMW, l’ex rossonero Stefano Eranio ha parlato dell’attuale mercato del Milan. Prima considerazione sulle partenze di Donnarumma e Calhanoglu, andati via a scadenza di contratto: “Mi disipiace molto per la partenza di Donnarumma. Pensare che il portiere se ne va a parametro zero dopo che è stato cresciuto e coccolato fa male. Peraltro come primo contratto gliene era stato fatto uno non certo banale; lo sforzo della società è stato fatto. Certo con un agente come Raiola che la fa da padrone diventa difficile. Ma questa situazione deve finire, il calcio non può essere così. Le società si trovano a dover gestire giocatori che a volte sono del tutto normali e che pretendono contratti da top player”.

Come considera il Milan oggi: “Oggi il Milan si è indebolito: Calhanoglu non è un top player ma è comunque un giocatore duttile che fa sempre il suo. Ci si aspettava da lui qualche gol in più ma ne ha fatti pochi”.

Come considera il probabile acquisto di Giroud: “Gran giocatore, si parla in questo caso di un calciatore esperto e che ha ancora tanto da dare, certamente prenderesti una pedina che può sostituire Ibra ma anche giocare con lui. E’ un uomo d’area e la riempie. Ibra invece va più in giro per il campo: con tutti e due là davanti c’è sempre un riferimento che ti fa giocar bene”.

Oggi “radio mercato” ha parlato di possibili trattative con Luis Alberto il talento brasiliano Kaio Jorge:“Kaio Jorge non lo conosco a fondo. Ci sono comunque giocatori che arrivando dall’estero devono ambientarsi e fare i conti con le nostre marcature asfissianti, con il tatticismo esasperato. Io andrei più su calciatori abituati al nostro campionato e mi piacerebbe molto Luis Alberto, elemento di grande qualità. Tornando ad Ibra gli è stato fatto un contratto da 7 milioni ma è unico. Io penso che i soldi vadano dati a chi fa la differenza. Calhanoglu non poteva far la differenza e poteva accontentarsi di quel che gli offriva il Milan: non che per un milione va via e tra l’altro all’Inter, non esiste ma più di tutti come detto dispiace per Donnarumma”.