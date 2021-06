Il Milan su De Paul, le alternative sono Ilicic o il Papu

Dopo aver piazzato il colpo Maignan in porta, e con il riscatto di Tomori ormai ai dettagli, il Milan pone la sua attenzione sul centrocampo.

L’uomo che fa più gola ai rossoneri è il chiacchierato Rodrigo De Paul, nel mirino anche di Juventus e Atletico Madrid, attualmente valutato tra i 35 e i 40 milioni dall’Udinese; come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i friulani sarebbero disposti ad abbassare la pretesa economica inserendo nella trattativa una contropartita tecnica.

In tal senso, il profilo seguito è quello di Hauge, inserito nella lista dei sacrificabili del Milan, anche se non è da escludere che in via Aldo Rossi si decida di valutare valide alternative all’argentino.

Se la pista De Paul dovesse rivelarsi più complicata del previsto, infatti, i rossoneri potrebbero riversarsi su Josip Ilicic dell’Atalanta o sul Papu Gomez, che gradirebbe il ritorno in Italia.