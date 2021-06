Obiettivo Adli, parla il presidente del Tolosa: “Difficile tenerlo senza Ligue 1”

Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra, continua ad esserci il nome di Amine Adli. Talentuoso francese classe 2000, è stato eletto miglior giocatore della Ligue 2 con la maglia del Tolosa.

Su una sua possibile cessione a fine stagione, ha parlato ai microfoni di La Dépêche du Midi il presidente del club Damien Comolli. Ecco tutte le sue parole a riguardo:

“È difficile trattenere i giovani, soprattutto se non vieni promosso in Ligue 1. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un’offerta di prolungamento del contratto, nessuno escluso. Per il momento abbiamo un centro di formazione che è una Rolls-Royce e una squadra professionistica che non è ancora una Rolls-Royce. Per quanto riguarda Adli, devo aver avuto almeno dai 10 ai 12 incontri con lui per parlare del suo contratto. Ad oggi non ha rinnovato, non so cosa accadrà. Non ho avuto discussioni con nessun club. Questa è la situazione“.