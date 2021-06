Tonali-Milan: volume 2. In rossonero dalla prossima settimana

Il centrocampo del Milan vive una fase delicata: è un flusso incessante di iniziative e possibilità da non sbagliare. Anche perché, nella stagione in cui ritorna a calcare i palcoscenici della UEFA Champions League, il reparto di mezzo milanista avrà bisogno di ricambi in gennaio. La Coppa d’Africa, che si svolgerà nuovamente nei mesi invernali, strapperà a mister Pioli Kessié e Bennacer, pedine centrali nello scacchiere tattico del club.

Il club rossonero ha tutta l’intenzione di mettere su un centrocampo di primo livello, che sia in grado di spaziare sia sul fronte italiano sia in quello europeo. Maldini e Massara sono in azione per diverse trattative: l’inseguimento a Kamara del Olympique Marsiglia, il possibile ritorno di Bakayoko e, last but not least, la riconferma di Tonali.

LA SECONDA OPPORTUNITÀ – Il Corriere dello Sport sostiene che la risoluzione dell’affaire Tonali avverrà in pochi giorni. Il Milan potrebbe convincere il Brescia con un giovane come contropartita tecnica (Olzer o Colombo), oltre a rimodulare i termini generali dell’accordo.

Il club di via Aldo Rossi fa affidamento sul calciatore bresciano, nonostante venga da una stagione ben al di sotto dell’hype inziale. La prolungata negoziazione è stata limata e per Sandro Tonali sta arrivando la seconda chance al Milan, un treno che difficilmente di nuovo. Siamo alla stretta finale, con la prossima settimana che vedrà l’esito positivo di questa trattativa.