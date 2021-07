Accordo vicino, sta per diventare un giocatore del Milan

Dopo giorni di trattativa, il Milan sembra molto vicino a chiudere per Fodé Ballo-Touré. Come riportato da Calciomercato.com, Maldini è ai dettagli con il Monaco, squadra possessore del cartellino, con un accordo sulla base di un trasferimento definitivo per 5 milioni di euro.

Il giovane classe ’97 ha già trovato l’intesa economica con il Milan. Touré salvo imprevisti o spiacevoli sorprese vestirà la maglia rossonera per la stagione entrante e dunque sarà il prossimo rinforzo per Pioli.