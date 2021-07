In occasione della presentazione delle nuove divise dell’Atalanta, Luca Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni rilevanti anche per il mondo Milan. L’AD della Dea ha parlato di Ilicic, cercato dai rossoneri nei mesi scorsi:”Ha dato tanto per questa maglia. Se arriveranno proposte le valuteremo insieme, ma è un patrimonio della società. Non c’è fretta, dobbiamo solo fare le cose per il bene della società”.

Uno degli obiettivi di mercato degli orobici è Tommaso Pobega:” Si lui è uno dei vari nomi che abbiamo in mente. Vogliamo allestire una squadra competitiva per l’obiettivo dell’Atalanta. Vedremo se ci saranno le occasioni giuste per continuare il nostro progetto di crescita”.