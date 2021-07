B. Longhi su Tonali non ha dubbi. Il paragone e quel consiglio al Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma “Eurologia”, il noto giornalista Bruno Longhi ha espresso il suo parere su Sandro Tonali. Parole importanti sul talento bresciano classe 2000 e un paragone d’eccezione: “Mi ricorda Albertini, è sulla strada per poter ripercorrere quelle gesta. Ha avuto poche possibilità di esprimersi visto chi aveva davanti”.

Non poteva mancare un consiglio al Milan per il futuro: “In un Milan più sperimentale si sarebbe messo più in mostra. Il futuro però è dalla sua parte e il Milan fa bene a tenerselo stretto”.