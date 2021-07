Capitolo “trequartista”: possibile colpo in arrivo dalla Spagna

Tra i vari nomi che hanno in comune il tema “trequartista-Milan“, spunta oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport quello di Isco, 29enne centrocampista del Real Madrid. Il talento spagnolo sembrava aver imposto il suo calcio con grande impatto, diventando un punto cardine del sistema di gioco del Madrid. Tuttavia, oggi vive una carriera da comprimario: nell’ultima stagione, 25 partite in LaLiga, di cui solo 8 da titolare e 0 gol.

Il ritorno di Ancelotti (tra l’altro suo primo acquisto) stavolta potrebbe coincidere con una sua partenza; e il punto di svolta arriverebbe qualora accettasse il corteggiamento del Milan. Certo, la trattativa non è facile perché il giocatore mantiene un alto status internazionale.

Comunque, la dirigenza rossonera ha in più delle concorrenti gli ottimi uffici con la società madrilena e, ovviamente, con “Carletto”. Il club di via Aldo Rossi avrebbe intenzione di mettere in piedi una trattativa con un criterio simile a quello che porterà Brahim Diaz a Milano, ovvero che permetta di rinviare un eventuale saldo all’estate 2022.