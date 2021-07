Carnevali: “Se arrivasse un’offerta importante per Berardi…”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha detto la sua sul mercato neroverde. Sono diversi i calciatori che prima della chiusura della sessione estiva potrebbero lasciare il club emiliano.

Tra di loro spicca il nome di Domenico Berardi. In questa circostanza, Anche il Milan ha palesato il suo interesse.

L’esterno d’attacco è stato accostato con insistenza ai rossoneri, ma difficilmente – viste le richieste dei neroverdi (si parla di ben 50 milioni di euro) – cambierà maglia:

“Berardi è la nostra bandiera. La volontà è quella di continuare con lui perché ci rappresenta. Se arrivasse anche in questo caso un’offerta importante per noi e per il ragazzo la valuteremmo, ma il desiderio è di continuare con lui”.