Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid su Dalot

Nonostante i sei acquisti già ufficializzati, il Milan non si ferma e vuole continuare a puntellare la rosa. Uno dei ruoli da rinforzare resta quello del terzino destro: a tal proposito continuano i contatti tra i rossoneri e il Manchester United per riportare Dalot in Italia, operazione che resta però complicata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo As, anche il Real Madrid starebbe pensando al terzino portoghese. L’obiettivo dei Blancos sarebbe quello di inserire in rosa nuovi profili giovani, e Dalot rientrerebbe nei parametri del club spagnolo.