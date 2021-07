Dopo Diaz l’altro trequartista può arrivare dalla Serie A

Il Milan continua a confermarsi come uno dei club più attivi sul mercato. Dopo l’acquisto di Brahim Diaz, sulla trequarti i rossoneri starebbero puntando ancora su un altro profilo. Secondo La Stampa il nome più gettonato è quello dell’atalantino Josip Ilicic. Lo sloveno è ormai in rotta con i nerazzurri e potrebbe liberarsi ad una cifra molto bassa.

Per questo motivo, e per l’esperienza del numero 72, Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi proprio su di lui per affiancare il nuovo numero 10 spagnolo. Nella scorsa stagione Ilicic, complici anche alcuni problemi con Gasperini, ha effettuato 7 gol in 38 presenze.