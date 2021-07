Il Milan ha avviato i contatti con il Leverkusen per Schick

Patrick Schick, ex conoscenza del nostro campionato, è finito nel mirino del Milan. L’attaccante ceco, protagonista di Euro2020 con 4 reti siglate finora, dietro solo al recordman Cristiano Ronaldo(in testa con 5 reti), è un obiettivo concreto della dirigenza rossonera.

IL COSTO DELL’OPERAZIONE

I contatti tra le parti sono stati già avviati: i rossoneri vedono nell’attaccante ex Roma e Samp tra le altre il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. A fare gola al club di via Aldo Rossi anche l’ingaggio percepito dal classe 1996 che rientra pienamente nei parametri finanziari della società.

Il Milan dunque segue con molta attenzione il bomber della Repubblica Ceca per il quale il Bayer Leverkusen fa una richiesta molto chiara: 40 milioni di euro. La trattativa è destinata a entrare nel vivo.