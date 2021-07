Il Milan studia la strategia per arrivare al trequartista

Il Milan è molto interessato a Nikola Vlasic ma il CSKA Mosca chiede 30 milioni di euro. A riportare la notizia è SportMediaset tramite l’edizione del tg sportivo del pomeriggio.

La dirigenza del club di via Aldo Rossi sta studiando per arrivare al calciatore tramite una formula più leggera, ossia un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League 2022-23.

Le risposte dalla Russia sono momentaneamente negative e i rossoneri cercano anche altre alternative. Una di queste è Sabitzer del Lipsia mentre le piste che portano a Ziyech e Isco si sono raffreddate.