Il trequartista del Real non rientra nei piani di Ancelotti: con 20 milioni si può chiudere

Il Milan può sognare in grande per la propria trequarti. Il nome di Isco, infatti, già circolato negli ultimi giorni, sembra farsi sempre più concreto. Anche se la trattativa sarà tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport,, infatti, il centrocampista spagnolo sarebbe ai margini del progetto tecnico in quanto il neo allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti non lo ritiene essere un titolare inamovibile della sua rosa. Ciò significa che non si opporrà ad una sua eventuale cessione.

Il giocatore ha un contratto fino al 2022, non intende rinnovare con i Blancos e il prezzo del suo cartellino è valutato 20 milioni. La dirigenza rossonera è autorizzata, quindi, a ritenere l’affare più che possibile, visti gli ottimi rapporti avuti nel recente passato con Florentino Perez, certificati dagli affari Brahim Diaz e Theo Hernandez.

Isco viene da stagioni non certo esaltanti negli ultimi anni, ma la sua qualità ed il suo estro non vanno dimenticati e potrebbero fare al caso del Milan, per sostituire al meglio Calhanoglu.