Linea verde: occhi puntati sul talento belga del Bruges

Attualmente il Milan focalizza l’attenzione sulla questione trequarti, ma la dirigenza non perde di vista il progetto di scommettere su giovani talenti. Fra i tanti nomi di gioiellini che circolano, si distingue, come dice Tuttosport, il fantasista belga Charles De Ketelaere, un talento che non ha ancora molta esperienza internazionale, ma di cui si parla benissimo da almeno un anno.

Fisicità imponente e classe cristallina, il classe 2001 milita nel Club Bruges e la scorsa stagione ha avuto un ruolo da protagonista in Champions League (2 gol e 2 assist nella scorsa edizione); inoltre ha già collezionato una presenza in nazionale maggiore, nell’amichevole dell’11 novembre tra Belgio e Svizzera.

Nel rettangolo verde può giocare da trequartista puro, da seconda punta e, all’occorrenza, anche in una posizione più laterale. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Una manovra non certo a basso costo, ma che potrebbe significare un investimento fruttuoso in prospettiva. Il Milan esaminerà per bene la questione e continuerà a tenere d’occhio questo giocatore.