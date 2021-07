Maldini prepara le cessioni: tre giocatori potrebbero salutare

Dopo un mercato in entrata molto importante, con le trattative chiuse per Maignan, Tomori e Brahim Diaz, ora il Milan prepara le cessioni. Archiviate ormai le questioni Calhanoglu e Donnarumma, Maldini sta studiando gli altri addii prima dei nuovi acquisti. In tal senso in uscita ci sarebbero Leao e Hauge, oltre a Pobega che potrebbe salutare nuovamente.

L’interesse

Per Hauge è sempre forte l’interesse del Wolfsburg, con il Milan che ha chiesto 15 milioni per lasciarlo partire. Nelle ultime ore, però, c’è stato un sondaggio della Sampdoria, proprietaria di quel Damsgaard che a Milano piace molto. Leao potrebbe salutare dopo le due stagioni di alti e bassi, su di lui ci sono soprattutto offerte dall’estero e potrebbe permettere al Milan di monetizzare.

Situazione diversa quella di Pobega, su cui il Milan non ha ancora preso una decisione. Le assenze certe di Kessie e Bennacer per la coppa d’Africa e il riscatto ancora non portato a termine di Tonali lasciano il punto interrogativo riguardo al centrocampista ex Spezia. Su di lui c’è il forte interessamento dell’Atalanta, ma non è escluso che Pobega possa comunque restare a Milano.