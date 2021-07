Il Milan lo vuole acquistare a parametro zero: la strategia

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, c’è anche quello di Andrea Belotti. Fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, andrà in scadenza di contratto col Torino nel 2022.

Al momento non sembrano esserci margini per un eventuale rinnovo, e anzi il bomber avrebbe espresso più volte la sua volontà di partire. Ancora non ci sono trattative avviate, ma qualcosa potrebbe presto cambiare.

Stando a quanto raccontato da Tuttosport, il Milan starebbe cercando di convincere il giocatore a passare un altro anno a Torino per poi liberarsi a parametro zero e indossare la maglia rossonera.