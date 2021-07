Parla il trequartista: “Non credo giocherò altrove il prossimo anno”

Il Milan sta cercando sul mercato un giocatore che possa essere schierato nel ruolo di trequartista vista la sola presenza in rosa di Brahim Diaz. Il giocatore spagnolo, e nuovo numero 10 rossonero, verrà quindi alternato da un nuovo elemento.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri cercano in Germania e i nomi che più piacciono alla dirigenza sono quelli di Julian Brandt del Borussia Dortmund e di Marcel Sabitzer del RB Lipsia.

Tra i due, però, sembrava più probabile l’arrivo del calciatore giallonero visto che il club aveva già aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Julian Brandt, però, ai microfoni di RTL ha negato le voci che lo vedrebbero lontano da Dortmund evidenziando come da parte sua non ci sia mai stato alcun segnale per lasciare la città. Le sue parole:

“Non ho mai alimentato queste voci sul trasferimento, erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando un club esprime interesse ma da parte mia, non c’è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo giocherò altrove quest’anno”