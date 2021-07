Pellegatti: “Kessiè, Vlasic e Kaio Jorge: i movimenti di mercato del Milan”

Carlo Pellegatti ha parlato tramite il suo canale YouTube del calciomercato del Milan spiegando su tutti i fronti i movimenti del club rossonero che sta lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa la più competitiva possibile. Le sue parole:

Su Kessiè: “Oggi non ci sarà l’incontro definitivo per il rinnovo di Kessiè. Le parole del giocatore sono state importanti ma ora bisogna passare ai fatti”

Su Vlasic: “Vlasic è quasi saltato anche se non è mai stato realmente vicino al Milan. Lo Zenit, squadra rivale del CSKA Mosca ha fatto una grande offerta ai suoi rivali e, a causa dei problemi economici del CSKA, il giocatore potrebbe andare allo Zenit: Il Milan ad oggi non va per scelta deciso su un giocatore perchè vorrebbe avere le idee più chiare, indipendentemente dalle questioni economiche”

Su Kaio Jorge: “Il giocatore sembra del tutto saltato. Il brasiliano è vicino alla Juventus che deve trovare una soluzione con il Santos. Il Milan non si dispera. Kaio Jorge era un’opportunità ma ora si cercherà un altro giovane da affiancare a Ibra e Giroud”